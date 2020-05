Англия Ние не се страхуваме от нищо, заявиха от Ливърпул 14 май 2020 | 10:40 - Обновена Прочетена 644 0



Тимът на Футболистите на Ливърпул в никакъв случай не са притеснени от случващото си и жадуват да се завърнат на терена, където да спечелят и на теория титлата си в Премиър лийг. Това е мнението на резервния вратар Адриан във връзка с информациите, че доста от състезателите на Острова не се чувстват сигурни в ситуацията на пандемията.“Не се страхуваме да започнем пак да играем, макар да сме наясно, че е рисковано - коментира Адриан, цитиран от “Сън”. - Ние сме футболисти и искаме да си вършим работата. Ето, пак тренираме на “Мелууд”, като ограничаваме риска, разбира се.”Тимът на Юрген Клоп се нуждае от две победи в оставащите девет кръга, за да е сигурен първенец. Засега планът е рестартът на Премиър лийг да стане в средата на юни.

