НБА Стеф Къри се закани: Не сме си свършили работата още 14 май 2020 | 10:34



"We know we're not done. Myself, Klay, Draymond... we're gonna be in good shape coming out of this."



Steph on the Warriors future. pic.twitter.com/molxoPs1lz — Chris Montano (@gswchris) May 11, 2020 Суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри изобщо не мисли, че доминацията на "войните" е приключила. В момента тимът на Къри разполага с най-лошия баланс в Лигата, но бъдещето не изглежда никак лошо. Уориърс ще разполагат с висок избор от Драфт 2020, а Клей Томпсън и Къри ще се завърнат на пълни обороти. "Ние не сме приключили все още. Аз, Клей и Дреймънд знаем, че не сме си свършили работата още. Ядрото е тук от първия ден, така че ще направим всичко по силите си. Ще изглежда различно, защото ще имаме нов състав, който ще допринесе на високо ниво", заяви Къри пред NBC Sports. 0



