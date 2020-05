Англия Притесненията на играчите могат да отложат рестарта на Висшата лига 14 май 2020 | 10:11 - Обновена Прочетена 85 0



копирано

Заплануваният "План рестарт" на Висшата лига може да се забави с поне една седмица заради притесненията на играчите от английския елит, пише "Гардиън".



Британското правителство с категорична позиция относно тренировките Според изданието двете срещи между капитаните и мениджърите на 20-те отбора с официални лица на лигата са преминали при серия от разменени реплики на висок тон и различни позиции. Преди това футболистите не са имали възможност да изразят притесненията си около безопасността си, свързани с протокола за завръщането на мачовете, като чрез тези срещи те са успяли да изкажат своето безпокойство. Така очакваното подновяване на сезона на 12 юни сега изглежда по-малко вероятно, докато вече е възможно това да стане седмица по-късно. Premier League restart faces delay after players voice safety concerns. By @PaulMac and @DaveHytner https://t.co/uU3shQY0Um — Guardian sport (@guardian_sport) May 14, 2020 Въпреки опасенията на играчите, протоколът е близо до финализиране. Има обаче и други неясни неща, които да се уточнят преди да се пристъпи към възобновяването на играта. Сред тях са начинът на протичане на тренировките, както и къде и как да се провеждат мачовете. Във Висшата лига също така имат и повод за облекчение - няма нужда тези детайли да бъдат изяснени преди края на месеца. Както е известно, от УЕФА бяха поставили срок до 25 май на европейските първенства да представят плана си за подновяване на сезона. Оказа се, че европейската централа не разчита да получи цялостна концепция до тази дата, а е достатъчно да има индикации за потенциалния план за действие на футболните асоциации и лиги.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 85

1