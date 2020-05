НБА Никс се прицелват в един от големите таланти на Драфт 2020 14 май 2020 | 09:48 - Обновена Прочетена 173 0



The Knicks are probably preparing for dozens of different draft scenarios but it’s worth noting that NYK has done extensive homework on UNC’s Cole Anthony, per an NCAA source. More here: https://t.co/MuKpVTJ2Ws — Ian Begley (@IanBegley) May 13, 2020 Според информацията Никс са насочили вниманието си специално към 20-годишния гард, който се състезава за университета Северна Каролина. В първата си година с колежа Антъни записа средно по 18.5 точки, 5.7 борби и 4.0 асистенции и по този начин гарантира името си сред най-добрите играчи от Драфт 2020. Нюйоркчани разполагат с шестия най-лош баланс в НБА, като имат 36% шанс да попаднат в топ 4 на Драфта. Отборът на Ню Йорк Никс за пореден сезон се представя на много ниско ниво в НБА, но поне ще успее да си гарантира висок избор в Драфт 2020. Според източници на SNY Никс са си "написали домашното" по разузнаването на големия талант Коул Антъни.Според информацията Никс са насочили вниманието си специално към 20-годишния гард, който се състезава за университета Северна Каролина. В първата си година с колежа Антъни записа средно по 18.5 точки, 5.7 борби и 4.0 асистенции и по този начин гарантира името си сред най-добрите играчи от Драфт 2020. Нюйоркчани разполагат с шестия най-лош баланс в НБА, като имат 36% шанс да попаднат в топ 4 на Драфта. 0



