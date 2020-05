eSports Oчакваме много екшън между Winstrike Team и Syman Gaming 14 май 2020 | 09:43 Прочетена 54 0



Втората и последна прогноза е от четвъртфиналната битка от ESL One: Road to Rio между Winstrike Team и Syman Gaming. Това е един изключително равностоен сблъсък. И двата състава показаха силна игра до този момент от турнира. Winstrike играе много стабилно и не е случайно, че отборът има 70.6% победи в последите три месеца. Тимът на Syman e eдна идея по-нестабилен, но успехите над pro 100 и Natus Vincere показаха, че тимът може да печели срещу най-добрите. Очакванията са за тежък мач и над 2.5 карти, а



Снимка: hltv

Източник: Даваме старт с двубоя oт BLAST Rising между Team Heretics и Saw. Френските геймъри днес ще имат изключително натоварен ден. Те ще изиграят поредица от важни битки, като тази се явява загрявка за тях. ТH се намира в добра форма и без съмнение е фаворит срещу португалските играчи, които не са сред най-впечатляващитe тимове в света на Counter-Strike. Браян "Maka" Канда отново ще е най-силното оръжие за Heretics. Той трудно може да бъде спрян от Saw. Прогнозата е за успех на Team Heretics, който е при коефициент 1.45 в efbet

