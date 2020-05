НБА Край на ерата "Сполдинг" в НБА 14 май 2020 | 09:19 - Обновена Прочетена 1299 0



копирано





Договорът на "Сполдинг" с НБА изтича след края на следващата кампания, като той няма да бъде подновяван. Компанията доставя официални топки на Лигата от 1983-а. "Уилсън" ще замени "Сполдинг" както в НБА, така и в женската НБА, Джи-Лигата, НБА 2К Лигата и Баскетболната африканска лига.

Партньорството на НБА с компанията "Сполдинг", която осигурява официалните топки за двубоите от Лигата, ще приключи след края на следващия сезон, съобщават от Yahoo Sports. От сезон 2021/22 новото лице на НБА по отношение на оранжевите топки ще бъде "Уилсън".Договорът на "Сполдинг" с НБА изтича след края на следващата кампания, като той няма да бъде подновяван. Компанията доставя официални топки на Лигата от 1983-а. "Уилсън" ще замени "Сполдинг" както в НБА, така и в женската НБА, Джи-Лигата, НБА 2К Лигата и Баскетболната африканска лига. "Баскетболните инженери на "Уилсън", дизайнерите на продукти и специалистите ще работят с консултативния съвет на Асоциацията на играчите за създаването на новите официални топки", пише Крис Хейнс от Yahoo Sports.

Yahoo Sources: NBA moving on from Spalding as the official game ball partner to Wilson, starting with the 2021-22 season. https://t.co/1nei5nSF8I — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 13, 2020 Това няма да е първият път, в който "Уилсън" ще произвежда топки за НБА. Компанията е предоставяла оранжевите кълба от 1946-а до смяната със "Сполдинг" през 1983-а. Това няма да е първият път, в който "Уилсън" ще произвежда топки за НБА. Компанията е предоставяла оранжевите кълба от 1946-а до смяната със "Сполдинг" през 1983-а. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1299

1