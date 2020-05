ММА Бен Ротуел с труден успех над Овинс Сен Прю 14 май 2020 | 08:31 Прочетена 65 0



и Овинс Сен Прю се изправиха един срещу друг в подглавната среща на UFC Fight Night 171, което се проведе във Флорида. Битката между тях беше в тежка категория, в която Сейнт Прю направи дебют. Овинс заложи на движение в боя, с което да избегне ударите на по-едрия боец. Това обаче не беше добра стратегия, защото Ротуел лесно намираше Сейнт Прю със своите удари и му вкара добри попадения. Овинс не беше сериозно наранен и успя да се спаси от опит за събмишън от страна на Бен в 1-вия рунд.

В този рунд не видяхме почти нищо в атака от страна на бившия претендент за титлата в полутежка категория. Във втория рунд обаче Сен Прю се съвзе и вкара здрави удари и ритници на своя съперник. Ротуел отвърна с комбианции и се опита да използва размерите си, за да надиграе Прю. Двамата разменяха удари и рунда беше доста равностоен, но в края Сен Прю вкара силен удар, с който прати Ротуел в нокдаун.



В последния рунд Бен вкара мощни удари по време на клинч, а Сен Прю намери сили, за да вкара контра попадения, с които да остане в боя. В крайна сметка срещата им стигна до решение, което беше раздвоено в полза на Бен Ротуел - (28-29, 29-28, 29-28). Бен навлезе в серия от 2 поредни победи, а Сен Прю пак се връща към загубите и губи 3 пъти в последните си 4 боя. Бен РотуелОвинс Сен Прю

