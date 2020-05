Английски национал пострада при въоръжен грабеж в дома му

Халфът на Тотнъм и английския национален отбор Деле Али е станал жертва на въоръжен грабеж в дома му. Нападателите са заплашили футболиста с нож и са му причинили рана на лицето.

Деле Али е бил ударен, но не е получил сериозни наранявания. Всичко е започнало с нахлуването на двама мъже в двора на къщата му в Барнет, Северен Лондон. Играчът на Тотнъм е бил в дома си, заедно със своята половинка Руби Мей, приятеля си от детинство Хари Хикфорд и още двама техни приятели, с които са играли карти. Али се е опитал да се саморазправи с крадците, след което е получил нараняванията. Хикфорд също е бил атакуван от крадците.

