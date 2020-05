Англия Шефовете на Ман Сити опитвали да купят Ливърпул 13 май 2020 | 17:22 - Обновена Прочетена 168 0



"Преди 12, 13 години бях в Дубай с жена ми и сина му. В хотела при мен дойде една жена и ми се представи като Аманда. Каза, че е фен на Ливърпул", разказа Сунес.



"По време на разговора ми съобщи, че е отговорна за сделката между кралското семейство на Абу Даби и Ман Сити. Попитах я защо не ги е завела в Ливърпул. Тя ми отговори: "Опитвах и опитвах, но с Жилет и Хикс беше толкова трудно да се преговаря, че накрая се отказахме", допълни той.



"You said you were a Liverpool supporter why didn't you try take them their? I tried but they were very difficult"



"You should thank your lucky stars the dosh didn't end up in Liverpool!"



Graeme Souness on the person who took Sheihk Mansour to Manchester City pic.twitter.com/eahUgCjtuf — Football Daily (@footballdaily) May 13, 2020

Аманда Ставли участва в сделката, която направи Шейх Мансур собственик на Манчестър Сити през септември 2008 г. Пет месеца по-рано тя бе забелязана на трибуните на "



