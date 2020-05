Левски Божинов с призив: Всички за Левски! 13 май 2020 | 16:52 - Обновена Прочетена 292 0



копирано

Нападателят на италианския Пескара Валери Божинов използва социалните мрежи, за да призове феновете на Левски да помогнат на любимия си клуб. Божинов е получил предпазна маска с логото на клуба, която е част от инициатива за набиране на средства, които да влизат в касата на клуба. View this post on Instagram #ВСИЧКИЗАЛЕВСКИ A post shared by Valeri Bojinov (@valeribojinov86) on May 13, 2020 at 3:55am PDT



„Искам да благодаря за подаръка, получен от феновете на Левски. Очарован съм от привържениците, тъй като за мен значи много и сега ще го споделя с вас. Това е маска, която получих да помогнем на клуба. Сигурен съм, че в този труден момент само феновете могат да помогнат на Левски. Заедно можем да направим така, че нашият клуб да продължи да го има. Левски без феновете си е нищо. Всички за Левски”, каза Божинов от Италия. „Искам да благодаря за подаръка, получен от феновете на Левски. Очарован съм от привържениците, тъй като за мен значи много и сега ще го споделя с вас. Това е маска, която получих да помогнем на клуба. Сигурен съм, че в този труден момент само феновете могат да помогнат на Левски. Заедно можем да направим така, че нашият клуб да продължи да го има. Левски без феновете си е нищо. Всички за Левски”, каза Божинов от Италия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 292 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1