Притискат играчите в Англия да се върнат на терена

Част от звездите в Англия изразиха разбираеми притеснения относно подновяването на футбола прекалено рано. Сред тях бяха



От някои водещи клубове вече изразиха притеснения, че могат да започнат подновяването без някои от основните си футболисти. Някои от играчите са били посъветвани да вземат предвид каква ще бъда финансовата ситуация по света след кризата.



Premier League: Restrictions in place for team training under 'Project Restart'

Tackling will be banned, pitches disinfected and players restricted to groups of five when the Premier League starts a first phase of team training. pic.twitter.com/Ojh4e3HEQG — Galaxy8999 (@galaxy8999) May 13, 2020

Тази седмица клубовете ще проведат разговори с футболистите си, като ще ги уверяват, че мерките, които ще предприемат, са достатъчни за осигуряване на тяхната безопасност.

1