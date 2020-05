Франция Пайе възнамерява да остане в Марсилия 13 май 2020 | 14:05 - Обновена Прочетена 212 0



копирано





"Работих много и направи жертви, за да се върна в Марсилия, за да мога да успея тук. Не мога да се откажа. Не искам да чувам за умора, оттегляне или възраст. Докато се чувствам добре в главата, краката ще следват. Днес съм много щастлив на терена и извън него. Ще направя всичко възможно да продължавам и следващата година", сподели Пайе.



Dimitri Payet : "On prend deux claques contre Monaco et Paris. Et après on reçoit Lille, puis Lyon. Ce qui se passe face au LOSC nous permet de battre Lyon, de lancer vraiment notre saison et d'avoir confiance en ce qu'on pouvait faire et accomplir." (Eurosport)#TeamOM pic.twitter.com/UePrlSv4pC — Mercat'OM (@mercat_om) May 13, 2020

Бившият халф на

Звездата на Марсилия Дмитри Пайе намекна, че възнамерява да остане в клуба. 33-годишният футболист помогна на тима да направи силен сезон. След прекратяването на сезона отборът завърши на второ място и си осигури участие в Шампионската лига."Работих много и направи жертви, за да се върна в Марсилия, за да мога да успея тук. Не мога да се откажа. Не искам да чувам за умора, оттегляне или възраст. Докато се чувствам добре в главата, краката ще следват. Днес съм много щастлив на терена и извън него. Ще направя всичко възможно да продължавам и следващата година", сподели Пайе.Бившият халф на Уест Хам има 9 гола и 4 асистенции в 22 мача от първенството през този сезон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 212

1