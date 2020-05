Баскетбол Баскетболистите на Барселона се завърнаха в залата 13 май 2020 | 13:55 Прочетена 107 0



копирано





Ciutat Esportiva



Here we are again!

Arrenca el treball individual per al @FCBbasket

Empieza el trabajo individual en la Ciudad Deportiva



#ForçaBarça! pic.twitter.com/3sWvJxEfdR — Barça Basket (@FCBbasket) May 13, 2020 Играчите са пристигнали на клубните съоръжения, носейки тренировъчните си облекла, като са започнали директно с тренировките. След края им са се завърнали вкъщи, без да припарват до съблекалните. Баскетболистите на Барселона най-сетне се завърнаха в тренировъчната зала тази сутрин. Играчите са тренирали индивидуално, като са следвали предварително приложени насоки, имайки за цел да намалят до минимум рисковете за здравето си.Играчите са пристигнали на клубните съоръжения, носейки тренировъчните си облекла, като са започнали директно с тренировките. След края им са се завърнали вкъщи, без да припарват до съблекалните. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 107

1