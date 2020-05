НБА 16-годишно момче хакнало акаунта на Янис Адетокумбо (снимки) 13 май 2020 | 11:28 Прочетена 352 0



Хакнаха акаунта и банковата сметка на Янис Адетокумбо



Според снимки в мрежата 16-годишно момче с името Крисчън Бултън е заподозреният хакер. Съдейки по фотосите, Бултън се е похвалил, че ще нападне акаунта на Янис. Той предварително е запитал останалите участници в групов чат какво точно да напише, като публикацията за трансфера на Янис в Уориърс напълно съвпада с желанието на младия хакер.



Мрежата пък напълно "полудя", тъй като различни хора започнаха да издават пълната информация на Бултън - точният му адрес и профилите му в социалните мрежи. В края на краищата Янис върна профила си, но ситуацията пред 16-годишния младок не изглежда никак розова. This is the hacker and his discord and saying to his group that he’s going to hack @Giannis_An34 btw the hackers address is 6653 Alabama Ave

Hammond, IN 46323

