Нурмагомедов към Макгрегър: Ти пиян ли си?

След като Макгрегър нарече Нурмагомедов "излагация" и заяви, че изобщо не го счита за заплаха за новия временен шампион Джъстин Гейджи, дагестанецът веднага отвърна.



"Много добре те помним. А беше толкова мил с мен онази вечер. Бъди пак същия, не се преструвай."

Нурмагомедов натърти за победата си над ирландеца в UFC 229, когато го победи със събмишън в четвъртия рунд.

Yes, we remember you, you was so nice that night, be same, don’t be fake. pic.twitter.com/SOcLb5jjKX — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 11, 2020 Макгрегър бе споделил към Гейджи, че няма защо да се страхува от човек, който му прегръща краката, намеквайки за стила на Нурмагомедов, който е ореинтиран към борбата. Но както и шампионът отвърна, това е стилът, който срази The Notorious преди две години.

Конър обаче не спря до тук и продължи с атаката към руската култура.

Това не е първата атака по сексуалната ориентация на Хабиб. Нурмагомедов обаче отвърна подобаващо:

Макгрегър се завърна в клетката през януари, където победи Доналд Серони за 40 секунди в UFC 246 и даде заявка за титлата в леката категория. Следващата шампионска битка там обаче, според Дейна Уайт, ще бъде между Нурмагомедов и Гейджи.



