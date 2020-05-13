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Левски Levski

Арда (Кърджали) - Левски

последен:
22.03.2020

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следващ:
 

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Нов обрат: Сашо Диков носи акциите на Герена - ето на кого ги дава

13 май 2020 | 10:49 - Обновена
Прочетена 6623
Нов обрат: Сашо Диков носи акциите на Герена - ето на кого ги дава
Сашо Диков ще предаде акциите на Левски на изпълнителния директор на "сините" Павел Колев, съобщава Евроком. Журналистът ще ги занесе до офиса на сините в 12 часа. Дотук се стигна, след като премиерът Бойко Борисов отказа да приеме изпратените до него от страна на Васил Божков документи.

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Спортни новини		 Прочетена 6623

Добави коментар ›› Коментари (59)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
RS
(Гост) 59
отговор
13 май 2020 | 11:15

Някои много бързо забравиха, как петолъчката им се продаваше в апартамент в Кърджали. Рейтинг: 0 0

Либ4о
(Гост) 58
отговор
13 май 2020 | 11:14

Много цирк. Жалко, че не е смешен. Рейтинг: 0 0

Onezi
(Гост) 57
отговор
13 май 2020 | 11:14

Оранжеви к.урви,вия ме кефите Рейтинг: 0 2

Фк Баце Борисов
(Гост) 56
отговор
13 май 2020 | 11:14

Божков ги джироса говедата директно в анала... Рейтинг: 0 0

Джепето
(Гост) 55
отговор
13 май 2020 | 11:14

Всеки ги иска и всеки вика вземи ги ти. Все пак ако никой не ги иска аз ще ги взема. :- Рейтинг: 1 0

Пеевски
(Гост) 54
отговор
13 май 2020 | 11:13

Мамо,сега е моментът да ми ги купиш.Купи ги моля те! Рейтинг: 1 0

Asan
(Гост)
13 май 2020 | 11:14

Къде е разногледия павел? Рейтинг: 0 0

Asan
(Гост) 53
отговор
13 май 2020 | 11:13

Помниш ли лудия и шизи Паоло Ди Канио? Рейтинг: 1 0

Панцер74
(Гост) 52
отговор
13 май 2020 | 11:13

Къде е Тити Папаз глупедото? Рейтинг: 2 1

Къде
(Гост) 51
отговор
13 май 2020 | 11:13

е Тити?Да взима отбора и да си почва на чисто от А областна група-София Северна Рейтинг: 2 0

Кольо гилъна
(Гост) 50
отговор
13 май 2020 | 11:12

Органически не понасям Водка и Лефски Рейтинг: 3 1

Дърт Бероец
(Гост) 49
отговор
13 май 2020 | 11:12

Тоя фен не е от най-умните. Диков в случая е само куриер. Той не е собственик, че да му дава акциите. Рейтинг: 0 0

РаЗист
(Гост) 48
отговор
13 май 2020 | 11:12

Отивам за пуканки,че ми свАршиха! Баси шоуто с тия евроидиоти- като турска сапунка . Рейтинг: 3 0

Бисерка
(Гост) 47
отговор
13 май 2020 | 11:12

Сега Колев дали ще си приеме оставката? Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Kurzalewski
(Гост) 45
отговор
13 май 2020 | 11:11

БАТЕЕЕЕ БОРИСОВ! ОЛЕ! Рейтинг: 2 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  България отчита пореден пик на заразени с COVID-19  за последното денонощие

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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