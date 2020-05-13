Нов обрат: Сашо Диков носи акциите на Герена - ето на кого ги дава

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(Гост) 59
отговор
Някои много бързо забравиха, как петолъчката им се продаваше в апартамент в Кърджали. Рейтинг: 0 0
(Гост) 58
отговор
Много цирк. Жалко, че не е смешен. Рейтинг: 0 0
(Гост) 57
отговор
Оранжеви к.урви,вия ме кефите Рейтинг: 0 2
(Гост) 56
отговор
Божков ги джироса говедата директно в анала... Рейтинг: 0 0
(Гост) 55
отговор
Всеки ги иска и всеки вика вземи ги ти. Все пак ако никой не ги иска аз ще ги взема. :- Рейтинг: 1 0
(Гост) 54
отговор
Мамо,сега е моментът да ми ги купиш.Купи ги моля те! Рейтинг: 1 0
(Гост)
Къде е разногледия павел? Рейтинг: 0 0
(Гост) 53
отговор
Помниш ли лудия и шизи Паоло Ди Канио? Рейтинг: 1 0
(Гост) 52
отговор
Къде е Тити Папаз глупедото? Рейтинг: 2 1
(Гост) 51
отговор
е Тити?Да взима отбора и да си почва на чисто от А областна група-София Северна Рейтинг: 2 0
(Гост) 50
отговор
Органически не понасям Водка и Лефски Рейтинг: 3 1
(Гост) 49
отговор
Тоя фен не е от най-умните. Диков в случая е само куриер. Той не е собственик, че да му дава акциите. Рейтинг: 0 0
(Гост) 48
отговор
Отивам за пуканки,че ми свАршиха! Баси шоуто с тия евроидиоти- като турска сапунка . Рейтинг: 3 0
(Гост) 47
отговор
Сега Колев дали ще си приеме оставката? Рейтинг: 2 0
(Гост) 45
отговор
БАТЕЕЕЕ БОРИСОВ! ОЛЕ! Рейтинг: 2 0