Англия Без единоборства по английските терени 13 май 2020 | 10:04 Прочетена 210 0



копирано





Това включват изискванията за възобновяване на тренировките на Острова, съобщава "Би Би Си". Те са изпратени до клубовете и вече са на разположение на всички играчи и треньори във Висшата лига.



Ако всичко върви по план, очакванията са отборните тренировки да бъдат разрешени от понеделник, 18 май. На този етап те ще бъдат ограничени до 75 минути. Топките, флагчетата, конусите, гредите и дори терените ще бъдат дезинфекцирани преди всяко занимание.



Tackling: banned

Pitches: disinfected



All the restrictions for Premier League team training have been revealed.



Full story: https://t.co/XWKW0pMS6u pic.twitter.com/d18VNlYhiR — BBC Sport (@BBCSport) May 12, 2020

Планът включва тестване два пъти седмично, а всеки ден ще бъде измервана температурата на участващите в тренировките и хората около тях, като те ще отговарят и на въпроси относно здравето и контактите си.

Всякакви единоборства ще бъдат забранени в първата фаза от тренировъчния процес в Англия. Терените ще бъдат дезинфекцирани, а играчите ще бъдат ограничени до групи от пет човека.Това включват изискванията за възобновяване на тренировките на Острова, съобщава "Би Би Си". Те са изпратени до клубовете и вече са на разположение на всички играчи и треньори във Висшата лига.Ако всичко върви по план, очакванията са отборните тренировки да бъдат разрешени от понеделник, 18 май. На този етап те ще бъдат ограничени до 75 минути. Топките, флагчетата, конусите, гредите и дори терените ще бъдат дезинфекцирани преди всяко занимание.Планът включва тестване два пъти седмично, а всеки ден ще бъде измервана температурата на участващите в тренировките и хората около тях, като те ще отговарят и на въпроси относно здравето и контактите си.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 210

1