ЛеБрон, Янис и останалите звезди с ясно мнение за сезона в НБА

Към края на разговора, обсъждащ последствията от пандемията, всички страни са дали съгласие да се вземат подходящи мерки за безопасност, което да позволи сезон 2019/20 да бъде завършен, добавят от източника.



Yahoo Sources: NBA superstars LeBron James, Chris Paul, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kawhi Leonard and Stephen Curry held private conference call on Monday and established united front in favor of resuming season. https://t.co/FZJfgP6WDu pic.twitter.com/6AZOWe0AXo — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 12, 2020 Президентът на Асоциацията на играчите Крис Пол е започнал разговора, в който са се включили още ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Янис Адетокумбо, Антъни Дейвис, Кауай Ленърд, Стеф Къри, Деймиън Лилард и Ръсел Уестбрук.



Очаква се решението на групата да придобие значителна тежест в процеса на взимането на финалното решение за бъдещето на сезона.



