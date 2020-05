eSports Звезден сблъсък от ESL One: Road to Rio 13 май 2020 | 09:08 Прочетена 57 0



копирано





Завършваме с двубоя от BLAST Rising между Japaleno и Моvistar Riders. Испанците впечатляват с играта си в последните седмици. Те записаха три победи от три мача в първия етап от BLAST, като не се затрудниха в дебютната битка с Japaleno. Шведите разполагат с приличен състав, който може да изненада всеки отбор, но това трудно може да се случи срещу испанския състав, който е на гребена на вълната. Прогнозата е победа за Movistar Riders, която е при



Снимка: hltv

Източник: Стартираме ударно със страхотния полуфинален сблъсък от ESL One: Road to Rio между Faze и Ninjas in Pyjamas. Двата отбора показаха феноменална форма в първия етап от турнира. Те записаха изключителни резултати с повече от категорична игра. Изпълненията обаче на Никола "NiKo" Ковач и Марсело "coldzera" Давид със сигурност правят състава фаворит в този мач. Faze има буквално от всичко в своите редици. Талант, опит, класа и изключителна стрелба. Очакванията са за успех на Faze, който е при коефициент 1.65 в efbet Завършваме с двубоя от BLAST Rising между Japaleno и Моvistar Riders. Испанците впечатляват с играта си в последните седмици. Те записаха три победи от три мача в първия етап от BLAST, като не се затрудниха в дебютната битка с Japaleno. Шведите разполагат с приличен състав, който може да изненада всеки отбор, но това трудно може да се случи срещу испанския състав, който е на гребена на вълната. Прогнозата е победа за Movistar Riders, която е при коефициент 1.50 в efbet Снимка: hltvИзточник: prognozi.efbet.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 57

1