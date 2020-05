Лека атлетика Лекоатлетическият сезон започва във Финландия 12 май 2020 | 20:28 Прочетена 62 0



Тазгодишният лекоатлетически сезон ще започне със състезанието Continental Tour Gold във Финландия на 11 август и ще завърши с Диамантена лига в Китай, съобщиха от международната федерация ИААФ.



Throwing champions Daniel Stahl and @thomasroehler set for @paavonurmigames, a World Athletics Continental Tour Gold meeting.



Turku, 11 August



:https://t.co/sXpgPV1ElD pic.twitter.com/wM5Jcr1v3r — World Athletics (@WorldAthletics) May 12, 2020 Диамантената лига бе принудена да отмени състезанията в Лондон, Цюрих и Рабат заради пандемията от COVID-19 и днес от ИААФ обявиха нов календар. Първата среща на елитните лекоатлети ще бъде през месец август в Монако и тя ще бъде последвана от още 10.

"Безопасността и здравето на спортистите са наши приоритети. Ние обаче искаме да им дадем възможност да се състезават на международно ниво още през тази година, защото техните приходи зависят от това. Доволен съм да съобщя, че ще можем да им предложим стабилен календар. С него те ще могат да печелят пари и да тренират за Олимпийските игри в Токио", съобщи президентът на федерацията Себастиан Коу.

