Тенис Домакините на "Уимбълдън" дариха 1.5 млн. долара за борбата с COVID-19 12 май 2020



От Ол Ингланд Клъб твърдят, че също са дали своя принос в програмата за подпомагане на тенисисти, чиито доходи са особено засегнати от прекъсването на сезона през март. "Уимбълдън" има отговорността и капацитета да действа като изключително добра сила", заяви Йън Хюит, председател на Ол Ингланд Клъб.

Still green and pleasant #Wimbledon pic.twitter.com/Trzmzds5rP — Wimbledon (@Wimbledon) May 11, 2020

