Англия В Уулвс имат информация, че техен играч е нарушил правилата 12 май 2020 | 19:12 - Обновена Прочетена 45 0



Говорител на Уулвс заяви пред Ройтерс, че клубът счита това за вътрешен въпрос. Очаква се той да бъде наказан.



Миналия месец младежкият национал на Англия



Wolves aware of Gibbs-White lockdown breach #epl: Wolves said they were aware of their midfielder Morgan Gibbs-White breaking lockdown rules by attending a house party in London and were dealing with it internally.... https://t.co/8oQl5rRnJp pic.twitter.com/2zy9J3ofNn — EPL Feeds (@eplfeeds) May 12, 2020

Кайл Уолкър от Ръководството на Уулвърхямптън знае, че халфът на отбора Морган Гибс-Уайт е нарушил правилата за самоизолация и е присъствал на парти в Лондон. Видео в интернет, което по-късно беше премахнато, показва как футболистът се весели в компанията на приятели.Говорител на Уулвс заяви пред Ройтерс, че клубът счита това за вътрешен въпрос. Очаква се той да бъде наказан.Миналия месец младежкият национал на Англия Морган Гибс-Уайт написа съобщение в социалните мрежи, в което призовава хората да останат по домовете си заради пандемията от КОВИД-19.Кайл Уолкър от Манчестър Сити и Мойзе Кен от Евертън също нарушиха правилата за изолация по време на пандемията от коронавирус. Английският шампионат беше спрян принудително в средата на март.

