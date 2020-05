ММА Конър Макгрегър се завръща в октагона юли месец 12 май 2020 | 16:42 Прочетена 337 0



Звездата на UFC, Конър Макгрегър беше много активен в социалните мрежи през последните часове. Той нареди картинката в лека категория и смята, че следващата му битка ще бъде през юли. "The Notorious" не е впечатлен от своите колеги в категорията и се закани, че ще убие Джъстин Гейджи, който щял да бъде негов следващ опонент. Това обаче няма да се случи, защото Макгрегър обяви, че се завръща през юли, а Гейджи беше категоричен, че няма да се бие по-рано от август, септември.

See you in July — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

Интересното в случая е, че Хабиб Нурмагомедов наскоро също обяви завръщане през юли, в което се закани, че ще смаже всички. Това може да е просто съвпадение или от UFC ще планират реванш между двамата. Дейна Уайт отчаяно иска отново да ги вкара в клетката, защото първата им битка стана най-продавана в историята на организацията. Предстои да видим какво ще се случи, но ако вярваме на Конър, то тогава той се завръща през юли. В своята последна битка той победи с нокаут за 40 секунди Доналд Серони през янаури тази година.

Feelin the energy for 2020 @TheNotoriousMMA #focused #sharp #TeamMcGregor pic.twitter.com/d9ISz4c5ka — McGregor Sports & Ent. (@McGregor_ent) May 2, 2020

