Газидис и Райола ще обсъждат бъдещето на Ибрахимович и Донарума

Изпълнителният директор на Милан Иван Газидис ще се срещне с известния агент Мино Райола, като двамата ще дискутират бъдещето на Златан Ибрахимович и Джанлуиджи Донарума в клуба, пише "Кориере дело спорт".

След уволнението на Звонимир Бобан, върнал нападателя на "Джузепе Меаца", именно Газидис е този, който ще се нагърби с отговорността евентуално да удължи 6-месечния договор на Ибра с "росонерите". Задачата за това ще е много трудна, като най-вероятно решаващо ще се окаже кой ще води тима през следващия сезон. Междувременно, оставането на Донарума в Милан също не е сигурно, тъй като договорът му изтича през 2021 г. Така ще се наложи или клубът да се откаже от намерението си да му намали заплатата от 6 млн. евро, или да го продаде това лято, за да не си тръгне вратарят като свободен агент догодина.

