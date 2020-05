За пръв път от 12 години: талисманът на Кьолн няма да гледа отбора

Пандемията от коронавирус не само ще принуди Кьолн да играят своите домакинства пред празни трибуни, но и да нарушат една от традициите си.

Според протокола на германската футболна лига за провеждането на двубои при настоящите условия забранява се не само присъствието на зрители на стадиона, но и на клубните талисмани. Така този на Кьолн - козелът Хенес IX, няма да може да наблюдава на живо домакинството на отбора срещу Майнц 05 от Бундеслигата през този уикенд. Това ще е първа среща за Кьолн на "Райн Енерги Щадион" без техния талисман от 2008-а насам, като традицията се практикува още от ранните години на клуба.

The DFL's hygiene concept includes a ban on mascots in stadiums.



That means Cologne's goat, Hennes IX, will not be allowed to attend Cologne vs. Mainz this weekend.



This will be Cologne's first game without their goat since 2008. pic.twitter.com/sTYG6zAROu