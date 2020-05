Италия Легенда на Интер призна, че е подценил вируса 12 май 2020 | 15:06 - Обновена Прочетена 130 0



"Направих си тест и резултатът показа, че съм имал вируса. В началото на март бях болен, имах проблеми с усещането за мирис, болки в гърба, но нямах проблеми с белите дробове", сподели Бергоми.



"Сега имам късмет да имам антитела, но лекарите ми обясниха, че те не ме предпазват на 100%, защото вирусът се променя. Не се страхувах, но през цялото време ми беше студено. Мислех, че е грип. Приятелите ми се подиграваха, но аз не бях добре. Бях слаб и с постоянна болка", допълни той.



Former #Inter hero Giuseppe Bergomi has revealed he had #coronavirus whilst working as a TV pundit and confessed he ‘underestimated’ the disease. #SerieA #SerieB #UCLhttps://t.co/xWi0pyapUE pic.twitter.com/R8VoGqGJdO — footballitalia (@footballitalia) May 12, 2020

Бившият италиански национал призна, че не се е държал правилно по време на заболяването, тъй като е продължил да работи като треньор в академията на Интер и като анализитор в телевизията.



"Бях глупак, подцених го. На 21 февруари имах последната тренировка, а едно от момчетата беше с пневмония. На 26 февруари бях в Неапол, за да коментирам мача срещу

