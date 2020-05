Реал Мадрид, Барселона и Манчестър Сити желаят Кингсли Коман

Крилото на Байерн (Мюнхен) Кингсли Коман е трансферна цел на Реал Мадрид, Барселона и Манчестър Сити, твърди Sky Germany.

Смята се, че ако Льорой Сане от състава на "гражданите" пристигне на "Алианц Арена", бъдещето на французина там ще стане несигурно. За пет сезона в Байерн 23-годишният играч има 30 гола и 33 асистенции в 147 срещи за клуба. Неговата цена е 60 млн. евро.

