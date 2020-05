Англия Конте: Когато имаш Канте, играеш с човек повече 12 май 2020 | 13:28 - Обновена Прочетена 248 0









"Според мен той може да играе на всяка позиция в полузащитата. Говорим за невероятен играч, сподели Конте. - Той е невероятен с топка и без топка. Когато имаш Нголо в отбора, можеш да си помислиш, че играеш с човек повече. Всеки ден работи с усмивка, той е много позитивен човек. Канте е един от най-добрите играчи, които съм имал в кариерата си като треньор.



"He can play in every position in midfield, one of the best players I had in my career as a coach"



Antonio Conte on working with N'Golo Kante #CFC



pic.twitter.com/ibfHieBSes — CFC-Blues (@CFCBlues_com) May 12, 2020

Наставникът заяви, че има отлични спомени от престоя си в Челси, въпреки начина, по който напусна. "Като цяла за един треньор в отбор на високо ниво не е лесно. Когато си в такъв клуб, изискванията са много високи. Трябва да печелиш, за да запазиш работата си. Преживяването ми в Челси беше невероятно, имам страхотни спомени за отношенията ми с играчите, феновете и клуба", сподели Конте.

