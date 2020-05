Испания Скандал в Испания: Обвиниха в подкуп шефа на асоциацията на футболистите 12 май 2020 | 12:59 Прочетена 165 0



Скандално разкритие разтресе испанския футбол, след като президентът на местната асоциация на играчите Давид Агансо беше обвинен в подкуп. Това стори дългогодишният служител на асоциацията Антонио Сайс Чека с имейл до Борда на директорите. От "Марка" се сдобиха с въпросното писмо и разказват за сериозните обвинения срещу Агансо. Те са за финансиране на незаконно придобиване на фискална документация от футболния синдикат Futbolistas On, като информацията от данъчната служба е щяла да бъде осигурена с "плащане на официално лице". Въпросната сума е 3 хиляди евро, като не се споменава името на лицето. Чека признава, че самият той също е участвал в деянието, но е бил принуден от Агансо да го направи. В момента писмото пък се намира в прокуратурата на Валенсия. AFE president David Aganzo has been accused of bribery





https://t.co/hCs3PvdxK7 pic.twitter.com/8HFP5G6XSG — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 11, 2020 0



