В Колумбия: На 80% Хамес Родригес отива в Атлетико

Халфът на Реал Мадрид Хамес Родригес почти сигурно ще премине в градския съперник Атлетико Мадрид, убеден е колумбийският журналист Хавиер Ернандес Бонет.

"Ако в Реал искат да си възвърнат част от платените за него пари, трябва да го продадат. Ако не го сторят до декември, Хамес може да си тръгне като свободен агент. Нужно е клубът да даде път на играча, като същите източници, които съобщиха за преотстъпването му в Байерн (Мюнхен), ми казаха, че операцията е завършена на 80%. На Хамес му харесват всички лични и спортни аспекти на сделката и така на 80% е сигурно, че той ще бъде ново попълнение на Атлетико", заяви Бонет пред Blu Radio.

