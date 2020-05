Бокс Майк Тайсън показа ново свирепо видео от тренировките си 12 май 2020 | 10:39 - Обновена Прочетена 662 0



копирано





Железния Майк, чийто баланс е 50-6-2, не се е боксирал от 2005 година. Сега обаче той твърдо е решил да се завърне, за да участва в поредица от благотворителни мачове.

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on May 11, 2020 at 10:14am PDT "Всичко е възможно, когато подхождаш с ум към това. Върнах се!", обяви Тайсън. Миналата седмица неговият треньор Рафаел Кордейро заяви пред ESPN, че е шокиран от трансформайцията на Майк.

"Не знаех какво да очаквам. Той не беше правил тренировка на лапи от почти 10 години. Наистина не очаквах да видя това, което видях. Видях човек със същата бързина, същата сила като момчета на по 21-22 години."



Треньорът, който работи предимно със състезатели в смесените бойни изкуства, заяви, че Тайсън се готви вече три седмици. "Прави кардио тренировки, лапи, тренировки на чувал. Той е на 53 г., но когато вложи ума си в това и е вътре в ринга - той се променя."



Тренировките продължават между 60 и 90 минути, но Тайсън има отделен треньор на физическа подготовка. Когато работи с Кордейро, той прави между 5 и 7 рунда на лапи.

Легендарният Майк Тайсън, който наскоро обяви намерението си да се завърне на ринга, публикува ново, още по-впечатляващо, видео от тренировките си. В него той демонстрира забележителна бързина и тежки удари, които биха уплашили всеки един негов бъдещ противник.Железния Майк, чийто баланс е 50-6-2, не се е боксирал от 2005 година. Сега обаче той твърдо е решил да се завърне, за да участва в поредица от благотворителни мачове."Не знаех какво да очаквам. Той не беше правил тренировка на лапи от почти 10 години. Наистина не очаквах да видя това, което видях. Видях човек със същата бързина, същата сила като момчета на по 21-22 години."Треньорът, който работи предимно със състезатели в смесените бойни изкуства, заяви, че Тайсън се готви вече три седмици. "Прави кардио тренировки, лапи, тренировки на чувал. Той е на 53 г., но когато вложи ума си в това и е вътре в ринга - той се променя."Тренировките продължават между 60 и 90 минути, но Тайсън има отделен треньор на физическа подготовка. Когато работи с Кордейро, той прави между 5 и 7 рунда на лапи.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 662 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1