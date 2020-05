Формула 1 Себ усетил общо желание за раздяла 12 май 2020 | 10:35 - Обновена Прочетена 100 0



Себастиан Фетел е усетил общо желание за раздяла между него и Ферари. В официалното изявление от страна на тима е цитиран и самият пилот, който твърди, че финансовите условия нямат отношение към взетото решение. "За да се постигат най-добрите резултати в този спорт, и за двете страни е от съществено значение да се работи в хармония. Отборът и аз чувстваме, че вече липсва общо желание за съвместна работа след края на настоящия сезон. Финансовите подробности нямат връзка с взетото решение". "Скудерия Ферари заема специално място във Ф1 и аз се надявам, че ще постигне успеха, който заслужава. Искам да благодаря на цялото семейство на Ферари, както и на всички тифози по целия свят за подкрепата, която ми даваха през тези години. Целта ми е да приключа успешно този дълъг стинт с Ферари, като се надявам да постигнем още незабравими моменти". "The team and I have realised that there is no longer a common desire to stay together beyond the end of this season"



