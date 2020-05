Бейзбол МЛБ обсъжда половин редовен сезон и разширени плейофи 12 май 2020 | 10:37 Прочетена 43 0



копирано

Пълен сезон в Мейджър лийг бейзбол през 2020 г. няма да има. Това вече е сигурно, след като началото на първенството се бави вече месец и половина и се очертава стартът да не може да бъде даден поне още толкова. Затова от комисионерския офис в Ню Йорк изработиха кризисен план, който ще бъде приложен при две условия – ако пандемията от коронавирус в САЩ и Канада се уталожи до средата на лятото и, още по-важно, ако играчите се съгласят.



Предложението на комисионер Роб Манфред вече беше одобрено от собствениците на 30-те клуба в МЛБ, а днес предстои то да бъде дискутирано с асоциацията на професионалните бейзболисти (MLBPA). Офертата включва няколко аспекта, сред които свиване на редовния сезон наполовина (от 162 на 82 мача) и разширяване на плейофите (от 10 на 14 отбора).



Report: MLB to Propose Using Universal DH for 2020 Season Amid Safety Concerns pic.twitter.com/oyCraqOqMh — Baseball Authority (@BsblAuthority) May 11, 2020

Очакват се търкания по финансовото обезпечаване на необичайното първенство. Тъй като със сигурност всички мачове ще се играят при закрити врата, клубните босове искат ограничените приходи да бъдат поделяни 50:50 с играчите. От MLBPA обаче ще настояват независимо от кризата бейзболистите да получат пропорционална част от заплатите си по договор според броя изиграни мачове.



Ето основните пунктове в предложението на Мейджър лийг за алтернативния сезон 2020:



- Редовен сезон от 82 мача



- Увеличаване на участниците в плейофите от 10 на 14



- Използване на всички домакински стадиони, където местните власти позволяват



- Т. нар. "пролетни тренировки 2.0", които да започнат през юни, а първенството да бъде открито в началото на юли



- Универсален DH



- Програма на географски принцип, при която отборите играят само срещу съперниците си в дивизията и противници от Интерлигата в същия регион (например тимовете от Централата дивизия в АЛ играят само помежду си и срещу тези от Централната дивизия в НЛ)



- Гъвкав разширен състав от 30 играчи, като треньорите ще могат да избират от общо около 50 налични състезатели



- Без Мач на звездите



Това вече е сигурно, след като началото на първенството се бави вече месец и половина и се очертава стартът да не може да бъде даден поне още толкова. Затова от комисионерския офис в Ню Йорк изработиха кризисен план, който ще бъде приложен при две условия – ако пандемията от коронавирус в САЩ и Канада се уталожи до средата на лятото и, още по-важно, ако играчите се съгласят.Предложението на комисионер Роб Манфред вече беше одобрено от собствениците на 30-те клуба в МЛБ, а днес предстои то да бъде дискутирано с асоциацията на професионалните бейзболисти (MLBPA). Офертата включва няколко аспекта, сред коитоОчакват се търкания по финансовото обезпечаване на необичайното първенство. Тъй като със сигурност всички мачове ще се играят при закрити врата, клубните босове искат ограничените приходи да бъдат поделяни 50:50 с играчите. От MLBPA обаче ще настояват независимо от кризата бейзболистите да получат пропорционална част от заплатите си по договор според броя изиграни мачове.- Увеличаване на участниците в плейофите от 10 на 14- Т. нар. "пролетни тренировки 2.0", които да започнат през юни, а първенството да бъде открито в началото на юли- Програма на географски принцип, при която отборите играят само срещу съперниците си в дивизията и противници от Интерлигата в същия регион (например тимовете от Централата дивизия в АЛ играят само помежду си и срещу тези от Централната дивизия в НЛ)- Без Мач на звездите

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 43

1