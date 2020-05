Други Футболистите в Швейцария отказаха да тренират 11 май 2020 | 20:26 - Обновена Прочетена 549 0



Елитният



Докато Лигите в страни като Германия, Полша, Унгария и Португалия бързаха да обявят рестарт, след като получиха разрешение от своите правителства, швейцарската Суперлига и втората дизивия бяха скептични по темата. Швейцарският парламент взе решение на 30 април, че двете най-горни дивизии могат да се рестартират от 8 юни, но Швейцарската футболна лига заяви в четвъртък, че подновяването зависи от резултата от разговорите с федералното правителство за помощ за засегнати клубове.



"Подобна финансова помощ е предпоставка за предотвратяване на ситуация, която заплашва самото съществуване на швейцарския професионален футбол и позволява мачовете да се подновят", се казва в съобщението.



Лигата трябва да вземе решение на 29 май, но е малко вероятно първенството да се възобнови преди 20 юни.



