Президент на клуб очаква трета и четвърта дивизия в Англия да не се доиграят

"Трябва да бъде взето решение от Футболната лига. Те трябва да ни дадат насока, защото са организатори на двата шампионата. Чакахме търпеливо и ще бъде хубаво най-накрая да разберем какво ще се случва", заяви Стюърт пред "Скай Спортс".



"Ще бъде много трудно да рестартираме сезона. Не виждам как Лига 1 и Лига 2 ще завършат и ще бъде озадачен, ако искат да играем. Чувам някакви слухове за мачове в средата на юни, но това е само след няколко седмици. Нямаме време да се подготвим и да се организираме. Ако обаче получим инструкции да го правим, ще го направим.



Футболната лига има среща в сряда или четвъртък и вярвам, че ще вземат решение. Не знам какво ще бъде то, но такова ще има. Така ще знаем къде сме се класирали през този сезон и къде ще играем през следващия", допълни той.



Rotherham chairman Tony Stewart expects a decision to be made by Thursday and would be ‘amazed’ if League One is not cancelled. #Pompeyhttps://t.co/PdrY25ChpT — Pompey Live (@pompeylive) May 11, 2020

Ако сезонът бъде прекратен, следващото голямо решение ще бъде кой да се изкачи и кой да изпадне. Стюърт, признавайки си, че има интереси в случая, очаква настоящите топ 3 в класирането да се изкачат в Чемпиъншип. Това са неговият Родъръм, Ковънтри и Оксфорд.



