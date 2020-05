Италия Фабио Капело: Милан ме отвращава 11 май 2020 | 19:41 - Обновена Прочетена 645 0



Fabio Capello (entraîneur Juve 2004/06)



"Moggi et Giraudo étaient deux grands dirigeants et nous avons gagné ensemble le #scudetto avec la #Juventus. Malheureusement, le #Calciopoli nous l'a enlevé pour l'offrir à d'autres". pic.twitter.com/7kkvOrttqE — Sonde Ta Juve (@SondeJuve) May 11, 2020

Фабио Капело заяви, че поведението на Милан спрямо Звонимир Бобан и Паоло Малдини го "отвращава". Двамата играха под ръководството на наставника през 90-те години. Миналата година те бяха назначени на ръководни постове в клуба. Бобан напусна поради разминавания с шефовете, които искаха да доведат Ралф Рангник, а Малдини може да го последва."Как се държат с Бобан и Малдини ме отвращава. Като ръководители те показаха искреност, която показваха и като футболисти. Бих направи същото като Бобан. Достойнството е над всичко останало", коментира Капело пред "Кориере дело Спорт".Специалистът говори и за двете титли от 2005 и 2006 г., които бяха отнети на милан след скандала "Калчополи": "Лучано Моджи и Антонио Жираудо бяха големи ръководители. Спечелихме титлите на терена. "Калчополи" ни ги отне и ги даде на други".Капело сподели, че не му харесват автобиографиите на футболисти. Поводът бе новата книга на Джорджо Киелини , която предизвика вълнения в Италия. "Много пъти са ми предлагали да напиша книга и за сериозни суми. Не обичам да чета определени неща. За мен футболът се играе, а не се разказва", каза още легендарният наставник.

