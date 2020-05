Испания Валенсия поднови тренировки 11 май 2020 | 19:17 - Обновена Прочетена 57 0



копирано





"Радвам се, че се върнах на терена. В същото време трябва да останем отговорни и да не се поддаваме на илюзии. Но ние се чувстваме много добре в момента", коментира капитанът на тима Дани Парехо.



Първото занимание се проведе в малки групи и при спазване на всички необходими изисквания за безопасност. Футболистите изпълниха силови упражнения и работеха с топка.



На тренировката присъства президентът на Валенсия Анил Мурти, който поговори лично с играчите.



Training and positive news for VCF squad on Monday



https://t.co/pEStYrGHoD#AmuntWorld pic.twitter.com/j05r0WdjXc — Valencia CF #AMUNTHome (@valenciacf_en) May 11, 2020

Първенството на Испания беше прекъснати през март заради глобалната пандемия. До момента са изиграни 27 от общо 38 кръга. Начело в класирането е Футболистите на испанския Валенсия подновиха тренировки след паузата заради пандемията от коронавирус."Радвам се, че се върнах на терена. В същото време трябва да останем отговорни и да не се поддаваме на илюзии. Но ние се чувстваме много добре в момента", коментира капитанът на тима Дани Парехо.Първото занимание се проведе в малки групи и при спазване на всички необходими изисквания за безопасност. Футболистите изпълниха силови упражнения и работеха с топка.На тренировката присъства президентът на Валенсия Анил Мурти, който поговори лично с играчите.Първенството на Испания беше прекъснати през март заради глобалната пандемия. До момента са изиграни 27 от общо 38 кръга. Начело в класирането е Барселона с 58 точки, пред Реал Мадрид с 56 и Севиля с 47 точки. Валенсия е на седма позиция с 42 пункта.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 57

1