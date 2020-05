Тенис Квитова и Плишкова инициират серия благотворителни турнири 11 май 2020 | 18:48 Прочетена 76 0



The Czech Republic is starting to flex their incredible tennis muscles, will host a four-event tournament series starting in June



Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Katerenia Siniakova & Barbora Strycova will all take part. pic.twitter.com/1L6kSD59hC — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 11, 2020

Квитова ще води състав, в който са още Барбора Стрицова, Катерина Синякова, Барбора Крейчикова, Линда Фрухвиртова и рускинята Екатерина Александрова. Плишкова заяви, че "това е чудесна възможност за нас да играем в уникален турнир". Първият от четирите турнира, които са част от състезанието, е насрочен за 13-15 юни в Прага. Двукратната шампионка от "Уимбълдън" Петра Квитова и номер 3 в световната ранглиста на WTA Каролина Плишкова ще водят отбори в благотворително тенис събитие по време на пандемията от коронавирус. Отборът на Плишкова ще включва нейната сестра близначка Кристина, финалистката от "Ролан Гарос" 2019 Маркета Вондрушова, Тереза Мартинцова и Никола Бартункова.Квитова ще води състав, в който са още Барбора Стрицова, Катерина Синякова, Барбора Крейчикова, Линда Фрухвиртова и рускинята Екатерина Александрова. Плишкова заяви, че "това е чудесна възможност за нас да играем в уникален турнир". Първият от четирите турнира, които са част от състезанието, е насрочен за 13-15 юни в Прага.

