Английските клубове не се разбраха за това къде да играят 11 май 2020 | 18:45 - Обновена



копирано

Уотфорд и



Сега идеята е шефовете на Висшата лига да поискат от правителството да размисли и да не задължава отборите да довършат сезона на неутрални терени. Британските власти принципно разрешиха завръщането на футбола през юни.



На днешната среща трябваше да се обявят и конкретни дати за възобновяване и завършване на първенството, но още преди нея стана ясно, че това решение е отложено, тъй като все още има доста неясни елементи. Това трябва да се случи на 18 май.



Report: Premier League clubs remain split over neutral stadiums but agree to contract extensions for players out of contract on June 30. More details https://t.co/BlYsQi30kz — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 11, 2020

Планът обаче остава за рестартиране на 12 юни. В момента той включва тестване на играчи и треньори два пъти седмично и мачове без публика, които да се играят на неутрални стадиони като "Уембли".



