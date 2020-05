Германия Байерн под карантина: чистене на стаите и задължително с лакти в асансьора 11 май 2020 | 16:38 - Обновена Прочетена 449 0



От вчера футболистите и треньорският щаб на Байерн (Мюнхен) са в хотел "Infinity", северно от баварската столица, където ще останат една седмица. По този начин там те ще изкарат исканата от здравните власти 7-дневна изолация на всеки клуб преди подновяването на сезона, съобщава Sport1. В първия кръг след паузата шампионите ще гостуват на Унион (Берлин) , като двубоят е в неделя от 19:30 часа. Баварците пристигнаха с два автобуса, като в първия бяха само футболистите на тима, а във втория - целият останал щаб, който бе намален до минимум. Всички играчи и треньори носеха маски и видимо не бяха толкова добро настроение. Хотелът на настоящия шампион на Германия не е избран случайно, предвид факта, че отборът често отсяда там преди домакинските си мачове в Шампионска лига. Сградата се намира само на 15 минути път до тренировъчния център на гранда и до "Алианц Арена", където ще се провеждат тренировките на играчите. Пътят до летището също е кратък, откъдето футболистите ще заминат за Берлин в края на седмицата. Preparing for #FCUFCB at the #FCBayernCampus



https://t.co/vfECg7D0lH pic.twitter.com/4n4zwhvuWk — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 11, 2020 Според указанията на Германската футболна лига играчите трябва да спят в единични стаи и да спазват безопасно разстояние при срещите помежду си. Всеки се храни отделно и бутоните в асансьорите трябва да се натискат само с лакът, за да се избегне до минимум риска от заразяване. Изрично се препоръчва да не се използват телефони или конзоли на съотборници. Интересно е, че стаите на футболистите също не се почистват от персонала на хотела, а лично от самите играчи. ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

