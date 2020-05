Испания Засякоха трима с антитела в клуба на Роналдо 11 май 2020 | 15:46 - Обновена Прочетена 151 0



59 days later, Real Valladolid players have come back to duty with individual training sessions#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/zfqtL5m6FT — Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) May 11, 2020 Двама футболисти и един от помощник-треньорите във Валядолид са изкарали коронавируса и имат изградени антитела. Това са показали бързи тестове, направени тези дни, твърди местната секция на радио „Марка“. Въпросните трима, чиито имена не се разкриват, са били проверени преди дни и чрез PCR тестове за наличие на действащо заболяване, но такова не е било засечено. Даже всички в клуба на бразилеца Роналдо – около 60 човека, дадоха отрицателни резултати. Сега тримата с антителата са изолирани в домовете си и днес не се явиха за първа тренировка.

