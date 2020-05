Световен футбол Донадони: Връщаме се към нормалното 11 май 2020 | 15:28 - Обновена Прочетена 97 0



Треньорът на Шънджън Роберто Донадони сподели, че китайското първенство е почти готово да стартира отново, след като отборите вече тренират повече от месец. В страната дори вече се изиграха някои приятелски срещи. Тимът на Донадони игра срещу Гуанджу Евергранде през уикенда и отново ще се изправи срещу отбора, воден от Фабио Канаваро в следващата си контрола."Беше много хубава събота. Отново ще играем с Евергранде следващата събота, сподели Донадони. - Китай беше първата страна, която се изправи срещу пандемията и успя да се справи. Тук, освен измерването на температурата, маските и тестовете, нещата се връщат към нормалното.""Ще бъде неяснен фактор да играем пред празни трибуни. Който успее да се адаптира по-добре, ще има предимство", допълни той.

