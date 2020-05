Лека атлетика Кипчоге раздава храна на нуждаещи се спортисти в Кения 11 май 2020 | 15:17 Прочетена 76 0



копирано

Атлет №1 в света за 2019 година Елиуд Кипчоге е сред водещите спортисти в Кения, които помагат на сънародниците си в условията на пандемия от коронавирус. We are happy to collaborate with @EliudKipchoge in extending the Sports COVID 19 Stimulus&Food Program to athletes in the North Rift Region. We are targeting atleast 1530 sportspersons drawn from various disciplines across the country with 901 “most in need” on our priority list pic.twitter.com/OfQM7dKyow — AMB.(Dr.) Amina C. Mohamed (@AMB_A_Mohammed) May 9, 2020 Олимпийският шампион в маратона и световен рекордьор в дисциплината прекара петък в окръг Керико, раздавайки храна на нуждаещите се. Той бе избран за посланик на проекта за подпомагане от Министерството на спорта, за да се притече на помощ на спортисти, загубили потенциален доход поради отмяна на състезания по време на пандемията от Covid-19. Олимпийският шампион в маратона и световен рекордьор в дисциплината прекара петък в окръг Керико, раздавайки храна на нуждаещите се. Той бе избран за посланик на проекта за подпомагане от Министерството на спорта, за да се притече на помощ на спортисти, загубили потенциален доход поради отмяна на състезания по време на пандемията от Covid-19. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 76

1