Тенис На този ден преди 23 години започва приказката на Роджър Федерер 11 май 2020 | 14:32 - Обновена Прочетена 103 0



копирано

На този ден преди точно 23 години носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер печели първата си титла при юношите. На 11 май 1997 роденият в Базел талант печели турнира в Прато (Италия), където на финала 15-годишният тогава швейцарец побеждава хърватина Лука Кутаняц с 6:4, 6:0. 23 years ago, on 11 May 1997 15-year-old @rogerfederer captured his first ITF world junior title winning the tournament in Prato, Italy. #OnThisDay pic.twitter.com/FkRpvk4vK4 — Michal Samulski (@MichalSamulski) May 10, 2020 През следващата година Федерер печели още 4 турнира на сингъл при юношите, като прави и първите си стъпки в професионалния тенис. Най-големият му успех при юношите е дубълът на "Уимбълдън" през 1998. Тогава Федерер побеждава на финала на сингъл грузинеца Иракли Лабадзе с 6:4, 6:4, а на двойки грабва трофея с партньор Оливие Рошу (Белгия). Двамата побеждават на финала с 6:4, 6:4 французина Микаел Льодра и израелеца Анди Рам.





През септември 1998 швейцарецът достига и до финала на юношеския US Open, но там губи с 3:6, 5:7 от аржентинеца Давид Налбандян. През декември същата година печели и престижния юношески турнир Orange Bowl, като на финала в категория до 18 години надиграва друг аржентинец - Гийермо Кория, със 7:5, 6:3.





Федерер приключва кариерата си при юношите с общо 7 титли (5 на сингъл и 2 на двойки) между 1996 и 1998 година.



Интересно за отбелязване е, че като малък Федерер е силно отдаден и на футбола, но на 12-годишна възраст решава да се фокусира изцяло върху тениса. Едно много, много правилно решение.



Федерер приключва кариерата си при юношите с общо 7 титли (5 на сингъл и 2 на двойки) между 1996 и 1998 година.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 103

1