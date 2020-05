Англия Собствениците на Ман Сити се сдобиха с девети клуб 11 май 2020 | 14:26 - Обновена Прочетена 122 0



Според медиите на Острова "Сити Футбол Груп" придобива Ломел, след като е предложил да покрие дълговете на клуба, които са в размер на 1.75 милиона паунда. В момента се отборът се намира на шесто място във втора дивизия на Белгия. Welcome to the CFG family, Lommel SK!



INFO: https://t.co/CFV8XjoFyd pic.twitter.com/p3Lbk4sg40 — Manchester City (@ManCity) May 11, 2020 Собствениците на Манчестър Сити завършиха сделката за закупуването на белгийския Ломел СК. Клубът, който в момента се подвизава във втора дивизия, става третият европейски отбор, притежаван от "Сити Футбол Груп". Холдингът вече е собственик на общо девет футболни клуба по целия свят - Манчестър Сити, Ню Йорк Сити, Мелбърн Сити, Жирона , Йокохама Маринос, Съчуан Цзиуню, Монтевидео Сити Торке, Мумбай Сити и Ломел.Според медиите на Острова "Сити Футбол Груп" придобива Ломел, след като е предложил да покрие дълговете на клуба, които са в размер на 1.75 милиона паунда. В момента

