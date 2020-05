eSports Голям трансфер в гейминга 11 май 2020 | 14:25 - Обновена Прочетена 508 0



копирано



We have signed @JUGiOfficial to the team!



Ultimately, Jakob will become the 7th member of the Astralis roster.



Full story: https://t.co/HSZXTZ2h4r#ToTheStars pic.twitter.com/toGZKt3xaM — Astralis (@astralisgg) May 11, 2020

Tой става играч №7 в състава, след като преди него в тима пристигна



"Ние познаваме JUGi много добре. Знаем какво може, когато е в най-добра форма. Той вече доказа своя талант. Вярвам, че ще се адаптира в отбора. Нямам търпение да започна работа с него", заяви треньорът на тима Дани "zonic" Сьоренсен. Още един голям трансфер направи отборът на Astralis. Легендарната Counter-Strike организация подписа договор с Якоб "JUGi" Хансен, който за последно бе част от North Esports.Tой става играч №7 в състава, след като преди него в тима пристигна Патрик "es3tag" Хансен от Heroic."Ние познаваме JUGi много добре. Знаем какво може, когато е в най-добра форма. Той вече доказа своя талант. Вярвам, че ще се адаптира в отбора. Нямам търпение да започна работа с него", заяви треньорът на тима Дани "zonic" Сьоренсен.

Още по темата

0



копирано

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 508

1