Пулишич: Когато пристигнах в Челси, никой не бе забелязваше

USMNT star Christian Pulisic said his new teammates blanked him for days after his $72 million transfer to Chelsea https://t.co/Hft4nnplEC — Sports Insider (@SportsInsider) May 11, 2020

Кристиан разказа, че постепенно се е адаптирал: "Те са добри момчета, но трябва да си заслужиш уважението. Трябва да покажеш на терена, че имаш качества. На третия ден от лагера имах добра тренировка. Вкарах няколко гола, направих асистенции, участвах в добри комбинации. Тогава момчетата започнаха да идват и да говорят с мен". Кристиан Пулишич сподели, че в началото на кариерата му в Челси никой не го е забелязвал и е трябвало да си спечели уважението на съблекалнята в първия си сезон в Англия. Националът на САЩ пристигна в Лондон миналото лято от Борусия (Дортмунд) "Беше лудост в началото. Трябваше да отлетя след лятната ми почивка след "Голд Къп". Имах една седмица почивка и реално нямах лято. Отборът вече беше започнал предсезонната подготовка. Аз се присъединих към лагера в Япония", спомня си Пулишич."Отидох направо в хотела и веднага започваше тренировка. Бях уморен, нервен, не знаех какво да мисля. Присъединих се към отбора в автобуса. Те също бяха пристигнали скоро, всички бяха полузаспали. Качих се и никой не ме забеляза, никой не каза нищо. Може би един, двама казаха "Здрасти". Първите два дни бях нервен", допълни той.Кристиан разказа, че постепенно се е адаптирал: "Те са добри момчета, но трябва да си заслужиш уважението. Трябва да покажеш на терена, че имаш качества. На третия ден от лагера имах добра тренировка. Вкарах няколко гола, направих асистенции, участвах в добри комбинации. Тогава момчетата започнаха да идват и да говорят с мен".

