Лека атлетика Испански атлети ще си организират дуел на 500 метра 11 май 2020 | 14:16 Прочетена 61 0



копирано

Испанският спортен всекидневник AS съобщава, че Адриан Бен, финалист на 800 метра на Световното първенство в Доха през миналата година, и Оскар Хусийос, който се състезава на 400 м и 4х400 м на миналогодишното Европейско първенство в зала, ще се срещнат в състезание на 500 м през юли. Идеята за предизвикателството, наречена Desafío 500, дошла от Бен, докато въртял педалите на своя велоергометър у дома. Spanish runners @adryben44, 800m world champs finalist, & @oscarhusillos, national 400m record holder, will meet in a 500m race in July.



"I want people to know that athletics has not fallen asleep," says Ben, who is behind the idea (via @diarioas).



: https://t.co/vq7InR8y3Y pic.twitter.com/rN6o7P9r3M — World Athletics (@WorldAthletics) May 11, 2020 "Мислех си, че всичко е в застой, що се отнася до състезанията. Искам хората да знаят, че атлетиката не е заспала", каза 21-годишният Бен. “И така, помислих си защо да не направя дуел с Хусийос?“ "Мислех си, че всичко е в застой, що се отнася до състезанията. Искам хората да знаят, че атлетиката не е заспала", каза 21-годишният Бен. “И така, помислих си защо да не направя дуел с Хусийос?“ Детайлите все още се изглаждат, но ще се спазят всички национални ограничения за публични събития, които ще бъдат в сила. Първият вариант, каза Хусийос, ще бъде да го опитате на един и същи стадион, в същинска надпревара. Ако това не е позволено, то ще бъде организирано като време на една писта. Като го направят, те се надпреварват дистанционно по различни писти - Хусийос в Паленсия и Бен в Луго - и го излъчват под някаква форма. “Това, което искаме, е хората да се наслаждават на състезанието, да виждат атлетика и да се разбере, че се адаптираме към ситуацията, която имаме“, добави Бен. "Какво по-хубаво от състезание на 500 м между бегач на 800 м и бегач на 400 м?" “Мисленето за дуел ви сваля от дивана и зарежда батериите ви“, каза Хусийос. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 61

1