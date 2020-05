ММА Кормие: Реферите получават инфаркт от Франсис Нгану 11 май 2020 | 11:21 Прочетена 197 0



@@@ Той ще трябва да чака победителя от битката между Кормие и Стипе Миочич. Ако Кормие спечели титлата, то тогава той ще трябва да се бие с Нгану, но това няма да се случи, защото "DC" ще я оваканти и ще се оттегли от ММА. Кормие засипа с похвали Нгану и сподели, че той притежава зверска сила. Ето какво написа Кормие в социалните мрежи:

View this post on Instagram A post shared by ESPN MMA (@espnmma) on May 9, 2020 at 8:58pm PDT “Това е весело, тази реакция е истинска. В моментът, в който видях Франсис Нгану да замахва - разбрах, че Розенструк е в беда. Луда, откачена сила. От Франсис Нгану реферите получават сърдечен удар. Те действат така, сякаш се опитват да спасят живота на неговите опоненти. И може би наистина им спасяват живота.”



