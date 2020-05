ММА Алберто Дел Рио арестуван за побой и сексуален тормоз 11 май 2020 | 10:41 Прочетена 614 0



Тя отишла в полицията, където показала снимки и заявила, че той я пребил. Жената споделя, че преди този инцидент Дел Рио й оказвал сексуален тормоз. Алберто й удрял шамари и я накарал да облече рокля и да танцува с него. Той заплашил, че ако тя започне да плаче, то нейния син ще го отнесе и Дел Рио ще го захвърли някъде на пътя.

View this post on Instagram A post shared by Alberto El Patron (@prideofmexico) on Apr 13, 2020 at 5:02pm PDT Дел Рио прекарал няколко часа в ареста и бил освободен под гаранция от $5 000. Той е получил две обвинения в нападение и сексуален тормоз.



42-годишния боец се завърна в ММА в края на миналата година. Той загуби със събмишън от Тито Ортиз и статистиката му е 9-6 в клетката.



